Na pomoc sedmiletému Matyášovi, který trpí lymfoblastickou leukémií, se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 18 hodin koncert v doubraveckém Divadle Pluto. Vystoupí pěvecké sbory Jéčko a J-Voices, sólisté hudební školy "J'' Jara Smejkala a jako hosté Tereza Mašková a Eva Staškovičová.

Matyáš bojuje s těžkou nemocí už od svých pěti let a v současné době ukončuje léčbu ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Vzhledem ke své diagnóze zatím nemůže docházet do školy a nemůže se stýkat se svými vrstevníky. Kontakt s kamarády mu samozřejmě velice chybí. Maminka, která má v péči ještě o dva roky starší dceru Sofii, je samoživitelka, toho času na nemocenské s minimálními příjmy. Z výtěžku koncertu by měl být pořízen tablet nebo počítač, aby MAtyáš mohl být v kontaktu s kamarády a také přispět na náklady na nutnou dietní, nízkobakteriální stravu.

Vstupenky za 250 Kč jsou v prodeji na portálu plzenskavstupenka.cz.