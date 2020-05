Výtěžek z aukce požehnané várky plzeňského ležáku půjde na dobročinné účely.

Založení velikonoční várky v plzeňském Prazdroji. Na snímku plzeňský sládek Václav Berka a generální vikář BIP Jakub Holík. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Letos už podesáté uvařil Plzeňský Prazdroj várku piva, která každoročně putuje do Vatikánu k papeži. Kvůli mimořádným opatřením letos nebylo možné zásilku do Itálie doručit, proto pivovar celou várku věnoval plzeňskému biskupství. To se rozhodlo požehnané pivo vydražit ve speciální aukci na webovém portálu Aukro. Výtěžek z prodeje bude věnován na dobročinné účely. Aukce začala ve středu večer a potrvá do 14. května.