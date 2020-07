Dům historie Přešticka | Foto: Deník / Hana Josefová

Dům historie Přešticka oslavuje dvacet let činnosti prezentací svého sbírkového fondu, získaného z darů či koupí. Na období prázdnin z něj připravil výstavu Od chrastítka po herní konzole, která představuje hračky z období první republiky i druhé poloviny 20. století. Výstava potrvá do 31. srpna, otevřeno je od úterý do pátku v 9–17 hodin, o víkendech a svátcích od 14 do 17 hodin.