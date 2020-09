Součástí výstavy Voda a civilizace je i foto plzeňské vodárny. | Foto: M. Váchal

Ve středu 16. září v 16 hodin bude v Šafaříkových sadech v Plzni zahájena výstava Voda a civilizace. Úspěšná venkovní expozice, kterou loni v Praze navštívily statisíce lidí, poukáže na klíčový význam životodárné tekutiny. Na čtyřiadvaceti panelech výstavy je možné si zdarma prohlédnout fotografie z celého světa, včetně zajímavých záběrů vodohospodářských projektů v Plzeňském kraji, a začíst se do textů od řady světově uznávaných vědců. A to i po setmění díky nasvícení panelů alternativními zdroji elektřiny. Výstava potrvá do 14. října.