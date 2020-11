První ze soutěží se týká dětí a strašidel. „První listopadové dny tradičně patří duchům, dušičkám a strašidlům nejrůznějšího druhu. Letos se zřejmě strašidla na žádné akci společně nepotkají, ale věřím, že příprava masek proběhne a děti v maskách nás postraší alespoň on-line. Je to pochopitelně trochu nadsázka, ale protože nás velmi mrzí, že se nemůžeme s vámi dětmi společně potkat, připravili jsme soutěž o nejhezčí strašidlo prostřednictvím internetu,“ říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Dlouhé podzimní večery tedy můžete s rodiči využít na přípravu kostýmu třeba mrtvé nevěsty, zombie příšery nebo dýňového krále. Ve vyrobeném kostýmu se vyfoťte a fotku do neděle 8. 11. 2020 pošlete na e-mail knotek@plzen.eu či baueroval@plzen.eu nebo do zpráv na facebookový profil Městského obvodu Plzeň 3. Došlé fotografie budou zveřejněny právě na profilu ÚMO 3 a podle počtu lajků pak sledující rozhodnou, jaké strašidlo je to nejkrásnější nebo spíš nejstrašidelnější. Odměna pro vítěze je pochopitelně připravena.

K podzimu patří dýně, hlavně ty strašidelné

Další soutěž vyhlašuje plzeňský centrální obvod pod záštitou prvního místostarosty Petra Balouna, který je zároveň vášnivým zahrádkářem. Místostarosta „vypisuje“ online soutěž o nejlepší haloweenskou dýni. „Při večerních a nočních procházkách jsem vždy obdivoval v jak strašidelné výtvory se o Halloweenské noci dokáží proměnit naše dýňové výpěstky. A protože nyní se večerní procházky omezují, chtěl bych se pokochat alespoň při této soutěži.“

Podzim hýří barvami, vyfoťte je

Místostarostové Ženíšek a Šec společně přebírají záštitu nad soutěží o nejlepší podzimní fotografii. „I v této krizové době je potřeba vnímat krásu přírody, užívat si ji plnými doušky a nejen čerstvým vzduchem bojovat proti zákeřnému viru,“ říká místostarosta Ženíšek. „Věřím, že objektivem zachycené obrázky naplní pozitivní energií i ty spoluobčany, kteří se do přírody z různých důvodů nemohou nyní podívat,“ dodává místostarosta Šec.

Vedení MO Plzeň 3 věří, že tyto soutěže všechny alespoň trochu vrátí do normálu a pomohou překonat nynější těžké období. Každý z členů vedení pak vybrané snímky pochopitelně ocení. Výsledky budou vyhlášeny na facebooku obvodu.