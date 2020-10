Z prohlídky Plzeňského Prazdroje v rámci Industry Open. | Foto: Deník / Milan Kilián

V rámci 178. výročí první várky piva Pilsner Urquell připravil Plzeňský Prazdroj od 3. do 5. září zpestřené prohlídky pivovaru Život ve sklepích! Návštěvníci se podívají do historické i současné varny a také do sklepů s ukázkou řemesla pivovarských bednářů. Na šalandě, která dříve sloužila pivovarské chase na stravování, odpočinek, ale i zábavu, také díky historickým fotografiím uvidí, jak vypadal dřívější život. A na závěr přijde degustace nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell čepovaného přímo z dubového ležáckého sudu. Vstupenky na prazdrojvisit.cz.