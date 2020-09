Eduard Ingriš s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem. | Foto: archiv Letem světem

Na gymnáziu Františka Křížíka v Plzni bude ve čtvrtek 24. září v 16.30 hodin slavnostně zahájena výstava fotografií Eduarda Ingriše z Jižní Ameriky z 50. let 20. století. Rodák ze Zlonice je znám jako český hudební skladatel, dirigent, cestovatel, filmový dokumentarista, kameraman a fotograf. Je mj. autorem písně Niagara. Po roce 1948 emigroval do Jižní Ameriky, stal se vyhledávaným fotografem a kameramanem. Spolupracoval s Ernestem Hemingwayem, s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, přátelil se s věhlasným Thorem Heyerdahlem, po jeho vzoru přeplul na balzovém voru Kantuta Tichý oceán. Výstava ve venkovním atriu gymnázia potrvá do 7. listopadu, kdy bude zakončena v rámci cestovatelského festivalu Letem světem. Přístupná je v týdnu od 10 do 17 hodin a o víkendech od 14 do 17 hodin vchodem z parku u bazénu.