Loosovy interiéry | Foto: Deník / Hana Josefová

Dílo světoznámého architekta Adolfa Loose, od jehož narození letos uplyne 150 let, připomenou dvě výstavy o jeho působení v Plzni, kde vytvořil několik zajímavých bytových realizací. U Branky je od soboty 3. září umístěna expozice s názvem Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty moderní architektury (do 30. 10.) a na radnici Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení (do 22. 10.).