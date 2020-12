Na radnici už stojí plzeňský betlém, pošťák si chystá razítka. | Foto: Foto: MMP

Tradiční vánoční výstava, na níž nechybí ani betlém se stovkami figurek, bude v mázhauzu plzeňské radnice k vidění až do 8. ledna. V sobotu 12. prosince se k ní navíc přidá i oblíbená vánoční pošta s ‚ježíškovskými‘ razítky, která bude v provozu každý den včetně víkendů od 10 do 16 hodin. Na výstavě jsou umístěny také floristické práce s vánoční tematikou. „Instalace plzeňského betlému nám trvala čtyři hodiny. Vždyť za dvě desítky let se v něm nashromáždilo na osm stovek figurek,“ uvedl Zdeněk Zajíček z Muzea strašidel, které se o plzeňský betlém stará. Letos muzeum také vydalo papírový skládací 3D Plzeňský betlém s příběhem, který je k dostání například v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky, v Muzeu strašidel a jeho stánku na adventních trzích.