Zahrada u gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni. | Foto: Alpinum klub Plzeň

Alpinum klub Plzeň, který letos slaví 60 let, připravil od středy 26. srpna výstavu okrasných rostlin v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí. Výstava spojená s prodejem skalniček a drobných rostlin bude otevřena denně do 4. září od 9 do 18 hodin, v sobotu 5. září bude otevřeno do 12 hodin jen pro prodej.