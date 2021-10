Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V, Klášterní 2, známá pod názvem Pětka, pořádá v týdnu od 23. 9. do 30. 9. 2021 akci Sokol Pětka spolu v pohybu. Její součástí je sobotní pěší výlet podél řeky k vyhlídce u Boleváku (cca 6 km), na který sokolové srdečně zvou širokou veřejnost. Sraz je ve 12 hodin u hřiště v Klášterní 2. Ve čtvrtek 30. září týdenní akce končí Pohádkovým hřištěm pro děti – začátek je v 16:30 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.