KDY: 23. ledna od 19 hodin

KDE: Plzeň, KD Šeříková

ZA KOLIK: 350 - 390 Kč

One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem Češi, alkohol a rock and roll je ve čtvrtek 23. ledna na programu v KD Šeříková v Plzni na Slovanech. Posluchači se dozvědí, který národ je nejlepší na světě, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, a další důležité věci. Vstupenky stojí 350 až 390 Kč.