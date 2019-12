KDY: 19. prosince od 20 hodin

KDE: Plzeň, Vinyl Klub

Plzeň – Kamil Pešťák představí zítra ve Vinyl Klubu v Plzni na Klatovské třídě svou právě vydanou knihu. Jmenuje se Následuj mne.

„Večer začne ve 20 hodin vystoupením našeho sdružení Kamil & friends a hostů,“ zve Kamil Pešťák. Kromě toho, že píše knihy, je totiž také muzikantem. V 90. letech minulého století byl lídrem v Plzni docela populární klubové kapely Darrell Standing. Skládal muziku i psal texty.

Teď píše především knihy. Od roku 2015, kdy vydal svou prvotinu Když se kruh uzavřel, je román Následuj mne jeho čtvrtou knihou a opět má detektivní zápletku.

„Veterán zahraničních misí Adam Lev řečený Leo se po ukončení psychiatrické léčby snaží vrátit do běžného života. Pokouší se kontaktovat kamaráda z gymnázia, který mu před časem nabízel práci,“ přibližuje příběh své nové knihy Kamil. „Leo začne pátrat po osudu svého zmizelého kamaráda a to rozpoutá celou sérii dramatických událostí,“ pokračuje Kamil a dodává, že je to vlastně příběh lásky, nenávisti, přátelství i chladné manipulace. Zápletky se odehrávají na Šumavě, v Krkonoších, v Plzni, Praze a v rakouských Alpách.

Ve Vinyl Klubu při křtu Kamilovy knihy vystoupí také žižkovská kapela Blaženka.