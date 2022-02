Kdo při chůzi vydává hlasité zvuky, vyslouží si často poznámku Dupeš jako slon. Jenže ne všechna přirovnání lidského chování k dění ze zvířecího světa odpovídají realitě. Jak je to tedy se slony a dupáním? Opravdu tato velká zvířata při chůzi dupou? Na to už odpovídá další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Pravdou je, že pokud někdo dupe, jako slon se rozhodně nechová. Pohyb těchto velkých zvířat totiž dupání ani zdaleka nepřipomíná.

„Na první pohled rčení o dupání působí logicky, očekáváme, že mohutné zvíře, které měří na výšku přes tři metry a váží několik tun (samice slona afrického, největšího v současnosti žijícího druhu slonů, váží obvykle 3 až 4 tuny, větší samci pak 6 až 7 tun), se bude pohybovat hlasitě. Sloni však došlapují pouze na špičky prstů a na vazivový „polštář“, který nášlap tlumí a hmotnost roznáší do větší plochy. Díky tomuto uspořádání koncových částí nohou se sloni pohybují velmi tiše," vysvětluje pro Deník zoolog Safari Parku Dvůr Králové Josef Hotový.

100 otázek a odpovědíZdroj: DeníkTaké vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám je na adresu 100otazek@denik.cz.

Tichý způsob chůze je pro slony v podstatě nutností. „Jejich klouby netrpí otřesy. Sloni totiž spí pouze asi dvě hodiny denně a kvůli vysoké hmotnosti si lehají pouze výjimečně. Takřka celý dlouhý život tak tráví na nohou a jejich klouby jsou proto velmi namáhané," nastiňuje Hotový.

Podle zkušeného zoologa tak s ohledem na realitu možno vnímat zaužívané rčení ve zcela jiném kontextu. „Až vám někdo řekne, že dupete jako slon, nezapomeňte, že vás vlastně chválí, jak krásně potichu našlapujete. Můžete mu za to poděkovat! A pokud by vám nevěřil, že to tak opravdu je, pošlete ho do zoologické zahrady, kde si to může sám ověřit," radí Hotový všem, kteří si hlášku o dupání vyslechnou.

Mimochodem, ani chůze dalších velkých zvířat v ničem nepřipomíná dupání. To, že je tvor velký, v přírodě jednoduše na první dobrou neznamená, že také bude chodit tak, aby jeho kroky slyšeli všichni v okolí. Onu hlučnost si lidé vymysleli. „Podobně měkce jako sloni došlapují i nosorožci. A pravděpodobně také nejmohutnější suchozemští živočichové všech dob, dlouhokrcí (správněji sauropodní) dinosauři, se nepohybovali nijak hlučně, protože uspořádání koncových částí jejich nohou je velmi podobné jako u současných slonů či nosorožců. Chvění země, známé z mnohých filmů, kde tito i jiní dinosauři „účinkují“, je tak nejspíše pouze výmyslem filmařů pro podpoření dramatičnosti děje," upozorňuje Hotový.