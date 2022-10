Zdroj: DeníkSranda musí být

Skupina Vltava má novou desku. A je to dobrá deska! Jmenuje se Spass muss immer sein, ale stejně jako v životě to zase až takový špás není. Zpěvák a kytarista Robert Nebřenský (58) se nebojí jít do hloubky, odhalit své city, nahlédnout do temných zákoutí. V posledních letech jsme ho vnímali hlavně jako výrazného herce, teď se ale jeho skvělá skupina vrací v plné slávě, připravena dostat se nám do hlavy. Nedivte se, pokud byste ji zanedlouho objevili v nominacích na ceny Anděl. Ostatně proč ne? Vždyť o andělech je i jedna z písní. Více se dozvíte v rozhovoru týdne magazínu Víkend.