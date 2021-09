A který politik je z novinářského hlediska lahůdkou? Miloš Zeman a Miroslav Kalousek jsou dokonalí respondenti, rozhovory s nimi lze přepisovat jedna ku jedné, aniž by novinář musel zasahovat do textu. Nejvíc dá zabrat Andrej Babiš , protože skáče z jedné věci na druhou, hledá věcné argumenty ve stozích papírů na stole, volá spolupracovníkům (a když něco nevědí, peprně jim vynadá).

Kateřina sama o sobě: „Začalo to deníkem, tedy s malým d. Od první třídy základní školy jsem si ho poctivě vedla, protože už tehdy mě fascinovalo, jak se v řádcích modrají písmena, která tvoří slova, ta věty, odstavce, sdělení, příběh. Jako dcera šéfredaktora časopisu 100+1 ZZ Pavla Knoblocha jsem asi nemohla skončit jinak než u novin. Od roku 2006 je to Deník, u jehož vstupu na trh pod jednotnou značkou jsem byla od samého počátku. Pracovní smlouvu mi podepisovala Lída Rakušanová, s níž jsem později dělala jeden ze svých velkých rozhovorů. Ano, rozhovory, toť můj osud. A vášeň, protože díky Deníku (a předtím Právu) jsem potkala desítky skvělých osobností tvořících současné dějiny.

„Už 15 let je jednou z nejvýraznějších tváří Deníku,“ říká o Kateřině Perknerové šéfredaktor Deníku Roman Gallo.

