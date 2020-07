Možná stačila minuta a ke srážce vlaků by podle Rudolfa Holého z Perninku vůbec nemuselo dojít. Že jedou proti sobě totiž v zatáčce strojvedoucí neviděli a pak už bylo na reakci pozdě. Rudolf Holý upřímně přiznává, že takovou hrůzu ještě neviděl. Na místě tragédie byl jako první.

Střet dvou osobních vlaků u Perninku na Rokycansku. | Video: Deník / Roman Cichocki

„Slyšeli jsme houkání vlaku a za dvě vteřiny přišla ohromná rána. Jako když něco vybuchne. Že by do sebe nabouraly dva vlaky, to nás v té chvíli vůbec nenapadlo,“ líčí majitel Ski areálu Pod nádražím v Perninku. Ihned naskočil na čtyřkolku, kterou musel nechat čtyři sta metrů před místem nehody, kam se dostal pěšky se po kolejích.