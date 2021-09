"Dle dosud zjištěných skutečností vyplývá, že řidič osobního vozidla, který jel ve směru na Kasejovice, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem, které řídil devětačtyřicetiletý muž. Řidič osobního vozidla utrpěl při srážce zranění neslučitelná se životem. Na místo byl přivolán koroner a znalec z oboru dopravy. U řidiče nákladního vozidla policisté na místě vyloučili požití alkoholu provedenou dechovou zkouškou. U zemřelého bude nařízena soudní pitva," uvedla mluvčí policie Eva Červenková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.