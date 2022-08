Bývalá točna tramvaje č. 4 v Plzni u Borského parku se promění. Vznikne tam pavilon s kavárnou a půjčovnou sportovních potřeb. Práce na revitalizaci začnou už v pátek 5. srpna. Kompletně hotovo by mělo být příští rok na jaře.

Samotný objekt by se měl podle Tomáše Duzbaby, výrobního ředitele společnosti Silnice Nepomuk, která stavbu na starost, začít stavět na přelomu srpna a září. „Doba výstavby je osm měsíců, počítáme ale v zimě s technologickou přestávkou. Předpokládáme, že hrubou stavbu konstrukce bychom měli mít hotovou do zimy,“ informoval Tomáš Duzbaba.

Dodal, že pavilon má mnoho specifických detailů, například bezrámová okna. „To je dominanta stavby, kdy čelní strana budovy je téměř celá prosklená a bude tak vytvářet otevřený prostor,“ sdělil s tím, že stavba bude mít monolitickou železobetonovou konstrukci a zelenou střechu. „Tam bude plochá konstrukce, která bude izolována a ozeleněná,“ poznamenal výrobní ředitel.

Zdroj: Barbora Hájková

Stavaři na točně rovněž symbolicky ponechají jeden pár kolejnic. Kolejnice mají představovat pomyslný vjezd tramvaje přes budovu. „Objekt bude tvořený ze dvou částí, které spojuje střecha a vznikne tam průchod se zachovanou kolejnicí. Je to brané jako vstupní brána do Borského parku,“ vysvětlil Duzbaba.

V budově se rovněž počítá s výstavbou veřejných toalet. „Před objektem, v prostoru křížení ulic U Borského parku a Klatovskou třídou, přirozeně vznikne nový ‚meeting point‘ – náměstí před vstupem do parku. Navrženo je dlážděné, určené k intenzivnímu využití. Je to protiklad parku a tramvajové výstavní točny a kulturní zahrady, které představují klidnější zónu,“ řekl Lukáš Skala, technický ředitel Silnice Nepomuk.

V místě bývalé tramvajové smyčky se podle mluvčí plzeňského magistrátu Adriany Jarošové již na jaře uskutečnily přípravné práce před samotnou revitalizací vstupu do Borského parku. „Bylo vykáceno 54 kusů dřevin a keřového porostu o rozloze 1955 metrů čtverečních v prostorách budoucího objektu. Kácení proběhlo v březnu, a to z důvodu období vegetačního klidu. Město vysadí náhradních 54 kusů dřevin,“ upřesnila mluvčí.

Náklady na revitalizaci jsou vyčíslené na 38,8 milionů korun bez DPH.

Proměna konečné

Vstupní brána do Borského parku je jedním z projektů, jež zásadně proměňují oblast bývalé konečné tramvaje. „V lednu letošního roku město uvedlo do užívání velkokapacitní parkoviště typu P+R v blízkosti dopravního terminálu Kaplířova na Borech. Je určeno všem, kteří přijíždí do Plzně, aby na parkovišti odstavili vůz a pro cestu po městě využili městskou hromadnou dopravu,“ sdělila mluvčí Jarošová s tím, že systému je přizpůsobená i platba. „Celodenní stání vyjde řidiče na 60 korun, přičemž na lístek mohou pak jezdit v hromadné dopravě,“ doplnila.

Druhým projektem, který letos město spustí, je podle ní vytvoření zázemí pro řidiče Plzeňských městských dopravních podniků a veřejné linkové dopravy právě u parkoviště P+R, v jehož přízemí budou veřejné toalety, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční prostory. „Součástí jsou i krytá nástupiště u zastávek tramvaje. Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané stavební náklady činí 30 milionů korun bez DPH, a začít bychom chtěli v srpnu letošního roku,“ informoval vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.