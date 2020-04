Na železničním přejezdu u Kamenného Újezda vyhasly tři životy. V osobním autě zemřely po srážce s osobním vlakem dvě děti ve věku 5 a 17 let, střet nepřežila také třiadvacetiletá žena.

Záchranná služba odvezla z místa nehody i další členy pětičlenné osádky automobilu, čtyřiadvacetiletého řidiče a čtyřleté dítě. „Muže jsme v kritickém stavu transportovali vrtulníkem na emergency do fakultní nemocnice. Dítě bylo transportováno pozemní cestou na akutní příjem,“ řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu, kde se kříží trať z Nýřan do Heřmanovy Huti se silnicí do Kamenného Újezda. „Rozhledové poměry na tom přejezdu jsou dostatečné. Podle informací od hasičů, které mám, stál v době nehody před přejezdem z druhé strany autobus do Kamenného Újezda a čekal, až přejede vlak, těžko říct, co se tam přesně stalo,“ uvedl starosta Nýřan Jiří Davídek.

Na tomto přejezdu nešlo o první nehodu. Loni v červenci tam vlak smetl mimo trať Ford Focus. Řidič utrpěl těžké zranění, v nemocnici skončil i jeho spolujezdec.

I když je přejezd nechráněný, podle Správy železnic bezpečnostním předpisům vyhovuje. „Je to přejezd na silnici třetí třídy, s dobrými rozhledovými poměry a bez velkého provozu. Vše odpovídá tomu, jak by to zabezpečeno být mělo,“ vysvětlila mluvčí Nela Friebová.

Na vlaku byly po tragické nehodě vyčísleny škody za 700 tisíc korun. „Na trati žádné škody způsobeny nebyly,“ dodal mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.