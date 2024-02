V husté mlze na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary do sebe v sobotu večer narazila dvě osobní auta. K vážné nehodě u obce Krsy vyráželi hasiči, záchranáři i policisté. Při nehodě se zranilo 9 lidí. Na místo vyrazil i vrtulník.

Doprava, nehody, záchranáři, hasiči - ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

Při sobotní nehodě se zranilo pět dospělých a čtyři děti. Auta do sebe narazila na severu Plzeňska. „K zásahu, který byl ohlášen krátce před dvacátou hodinou, vyjely všechny složky integrovanného systému. Ve dvou autech se zranilo celkem devět osob. Všechny si přebrali do rukou záchranáři a převezli do nemocnice v Plzni," informoval mluvčí plzeňských hasičů Petr Poncar.

Ještě před desátou hodinou večer pracovali hasiči na odtahu vozidel ze silnice. „Na místo pro raněné letěl i vojenský vrtulník, ten však kvůli stále panující husté mlze nemohl přistát," doplnil.