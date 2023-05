V Borovech na jižním Plzeňsku se v úterý krátce po 14. hodině střetl vlak s osobním autem.

Střet osobního auta s vlakem v Borovech na jižním Plzeňsku. | Foto: HZS PK

"Automobil narazil do boku vlaku a ten jej odmrštil do plotu zahrady. Z havarovaného vozu jsme vyprostili jednu osobu, kterou jsme následně předali záchranné službě. Před samotným vyproštěním jsme vozidlo museli stabilizovat," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že při vyprošťování nebylo potřeba použít hydraulické nástroje. "Vlak po střetu ujel ještě asi 200 metrů. Uvnitř by neměl být nikdo zraněn," dodal Poncar.

Záchranná služba z místa nehody převezla zraněnou ženu na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. "Záchranáři transportují asi 65letou ženu se středně těžkým zraněním a při vědomí," informovala mluvčí záchranné služby

Nehoda omezila provoz na trati mezi Plzní a Klatovy, z Přeštic do Klatov byla zavedena náhradní autobusová doprava.