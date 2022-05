Další vážná nehoda se v úterý stala na Tachovsku, kde 48letý řidič vozidla VW Caddy při jízdě z Černošína na Stříbro dostal smyk, vyjel vlevo mimo komunikaci a pravým bokem narazil do kmene stromu. V nemocnici skončil on i jeho mladý spolujezdec, který utrpěl mnohem vážnější zranění. V bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami byl letecky transportován do plzeňské Fakultní nemocnice.

