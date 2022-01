K vážné dopravní nehodě vyjížděli v neděli dopoledne záchranáři na silnici I/20 k obci Hunčice. "Žena ročník 1953 utrpěla velmi vážná zranění. Na místo byl povolán vrtulník záchranné služby a ženu jsme letecky transportovali do Fakutlní nemocnice Plzeň," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová s tím, že další tři nezraněné osoby nechali záchranáři na místě.

Podle zjištění policie za havárií stojí pravděpodobně vysoká rychlost. "Devatenáctiletý řidič vozu Toyota jel z Plzně směrem na Úněšov. Asi 500 metrů za křižovatkou na Hunčice dle všeho nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám, dostal smyk a vyjel do silničního příkopu, kde narazil do betonové propusti," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková. Ve voze s ním cestovali tři lidé. "Žena ročník 1953, o dvacet let mladší muž a ještě muž ročník 1950. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Přesnou příčinou nehody se dále zabýváme," dodala mluvčí policie.

Vlak zachytil muže u kolejí

Záchranáři kolem půlnoci na neděli vyjížděli do Nýřan, kde na vlakovém nádraží zachytil nákladní vlak 46letého muže. "Vlak se měl pohybovat pomalu, přesto muž utrpěl těžká zranění. Při transportu do nemocnice byl při vědomí," uvedl Vítězslav Sladký ze záchranné služby.

Proč vlak muže zachytil, vysvětluje mluvčí polciie. "Muž ležel přímo u kolejiště. U strojvůdce vlaku jsme provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu s engativním výsledkem. U zraněného muže byl nařízen odběr krve," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

Chodce srazilo auto

Středně těžká zranění utrpěl 40letý muž, který v sobotu večer vstoupil do cesty osobnímu autu, které projíždělo po Klatovské třídě křižovatku U Práce. "Chodec měl pozitivní výsledek na příotomnost alkoholu, dechová zkouška odhalila 2,19 promile. U 19letého řidiče Volkswagenu byl alkoholl dechovou zkouškou vyloučen," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

