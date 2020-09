Krajští záchranáři zasahovali v pátek po třetí hodině odpoledne během několika minut hned u tří nehod motocyklistů.

Nehoda motocyklu a osobního auta v Nezvěsticích. | Foto: HZS PK

Nejvážnější z trojice nehod se stala na Tachovsku. "V Kladrubech u Stříbra se střetl osobní automobil s motorkou. Motocyklista, ročník 2002, přes veškerou snahu lékaře na místě zemřel. Řidič z osobního vozu vyvázl s lehkým zraněním a byl převezen do nemocnice ve Stodě," informovala Andrea Divišová ze záchranné služby. "Motocyklista jel ve směru na Benešovice. Podle dosavadních informací vjel v levotočivé zatáčce do protisměru, kde narazil do vozu Mitsubishi Pajero s přívěsným vozíkem. Obě vozidla skončila po střetu v příkopu a motocykl začal hořet," popsala nehodu mluvčí policie Dagmar Jiroušková.