Dramatické chvíle, naštěstí s poměrně šťastným koncem, zažila v pondělí odpoledne 51letá žena v Plzni.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Den, na který jen tak nezapomene. Tak by se dala popsat cesta, kterou mezi radnicí na Slovanech a nedalekým náměstím generála Píky v Plzni absolvovala v pondělí odpoledne 51letá žena. „Ženě ročník 1971 při nastupování do tramvaje přivřely dveře ruku. Žena zůstala mimo vůz a tramvaj se rozjela,“ popsala dramatické chvíle mluvčí policie Iva Vršecká. Tramvaj takto pokračovala až do další zastávky.

Událost se neobešla bez zranění. „Ženu jsme převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň, utrpěla lehká zranění,“ informovala Andrea Divišová ze záchranné služby. Ještě před převezením do nemocnice žena i řidič tramvaje absolvovali dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. „U obou měla negativní výsledek. Jak se celá událost odehrála, je předmětem dalšího šetření,“ dodala mluvčí policie.

