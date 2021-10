Doprava je v místě omezena, uzavřeny jsou oba jízdní pruhy směrem do centra města. Policisté odklání řidiče tramvajovým pásem. „Žádáme řidiče, aby respektovali pokynů policistů a místem nehody projížděli s největší opatrností,“ dodala Hokrová.

„Kolem místa nehody projížděla lékařka záchranné služby, která nebyla ve službě. Ihned převzala laickou resuscitaci. Shodou okolností se nedaleko nacházel také inspektor provozu s plně vybaveným zásahovým vozidlem, u nehody byl do tří minut od nahlášení," uvedl Vítězslav Sladký ze záchranné služby. Dívce však i přes velmi rychlý zásah nedokázali zdravotníci pomoci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.