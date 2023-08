Naštěstí bez zranění se obešla dopravní nehoda dvou osobních vozidel na křižovatce ulic Studentská a Plaská v Plzni dnes krátce před 15. hodinou. Předběžně vyčíslená škoda je ale 1 500 000 korun.

K dopravní nehodě dvou osobních aut došlo ve středu odpoledne v Plzni na křižovatce ulic Studentská a Plaská. | Foto: HZSPK

„Řidička, ročník 58, jela ve směru od ulice Lidické, vjela na červený signál do křižovatky, kde se střetla s osobním automobilem Škoda Octavia, který řídila žena, ročník 77, jedoucí směrem do centra. Při střetu se vozidlo Škoda Octavia převrátilo na levý bok, narazilo do obrubníku a dopravní značky. Poté se převrátilo zpět na kola,“ přiblížila průběh dopravní nehody mluvčí policie Barbora Šmaterová.

Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. „Oběma ženám naši záchranáři doporučili observaci ve zdravotnickém zařízení. To odmítly a po poučení byly ponechány na místě,“ doplnila mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.

Pomohli bílí koně. Podvody s falešnými fakturami vynesly přes 10 milionů korun

Požití alkoholu vyloučily u obou řidiček provedené dechové zkoušky. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 1 500 000 korun.