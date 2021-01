Řidička jela příliš rychle, dostala smyk a přejela do protisměru. Skončila na střeše v levém silničním příkopu.

Řidička jela příliš rychle, dostala smyk a přejela do protisměru. Skončila na střeše v levém silničním příkopu. | Foto: PČR

Ve čtvrtek ve 20:25 hodin vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala u obce Krsy. "Žena, ročník 1997, která řídila vůz tovární značky Peugeot ve směru od obce Úněšov na obec Bezvěrov na zledovatělém povrchu nezvládla řízení a vozidlo se dostalo do smyku. Poté přejelo do protisměru, kde v tu chvíli jela nákladní souprava, kterou řídil muž, ročník 1993. Osobní vozidlo se střetlo přední částí vozidla s návěsem soupravy a poté sjelo do levého silničního příkopu, kde skončilo na střeše," uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.