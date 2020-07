Čtyřicetiletý muž zemřel ve středu dopoledne po nehodě dvou osobních aut u Seče na jižním Plzeňsku.

Smrtelná nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce hlavní silnice Plzeň - Nepomuk a odbočky do obce Seč na jižním Plzeňsku. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Střet automobilů se udál na křižovatce u silnice č. 20. "Jeden muž cca 30-40 let byl s lehkými zraněními transportován do Fakultní nemocnice na Lochotíně. Druhý muž cca 40 let utrpěl velmi těžká zranění, kterým na místě podlehl. Lékař záchranné služby mohl pouze konstatovat úmrtí," sdělila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.