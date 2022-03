Podle policie jel vůz ve směru od obce Vladměřice na Manětín. Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjel do protisměru a přejel do silničního příkopu, kde narazil do betonového mostku. Poté začal hořet. „Jako první hasila na místě jednotka SDH Manětín. Následně dorazila i jednotka HZS z Plas. Vozidlo bylo v plném rozsahu zasaženo požárem,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Hasiči už řidiči pomoci nemohli, stejně jako záchranná služba, která na místo také vyjela. „Bylo to spíše z preventivních důvodů, kdyby byl na místě někdo další a nacházel se mimo vozidlo,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Policie nehodu dále šetří.

Z místa tragické dopravní nehody u Manětína.Zdroj: PČR

