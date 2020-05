Vážná nehoda se stala brzy ráno u Šťáhlav. Zranili se při ní dva mladí lidé. Škoda je čtvrt milionu.

Nehoda mezi Starým Plzencem a Šťáhlavy. | Foto: HZS PK

Rychlou jízdu ze Šťáhlav do Starého Plzence nezvládla v pondělí před šestou hodinou ranní dvaadvacetiletá řidička. "V pravotočivé zatáčce vjela do protisměru, kde se čelně srazila s protijedoucím vozidlem značky Škoda Octavia," okomentovala průběh nehody mluvčí policie Michaela Raindlová. Octavia, již řídil sedmadvacetiletý muž, se po srážce odrazila do příkopu.