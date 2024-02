Dívka, která přežila nehodu se dvěma mrtvými na Plzeňsku, částečně oslepla a je ochrnutá. Je na ni sbírka.

Více dopravních nehod, více zraněných, ale méně mrtvých. Tak by se dal shrnout loňský rok z hlediska nehodovosti v Plzeňském kraji. Policejní statistika ukazuje, že nejvíce se bouralo v září, nejtragičtější ale byl prosinec, kdy zemřelo celkem osm lidí.

Dopravní policisté v roce 2023 zaevidovali na pozemních komunikacích Plzeňského kraje celkem 4610 dopravních nehod s oznamovací povinností, což je o 720 více než v roce 2022. K tomu je třeba přičíst ještě dalších 4391 karambolů, zpracovaných na tzv. euroformulář.

„Počet nehod s následky na zdraví či životě se od roku 2019 pohybuje téměř ve shodných hodnotách. V roce 2023 jsme takových událostí zaevidovali 1388, o 103 více než v roce 2022,“ přiblížil vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Václav Kouba. Dodal, že vloni přibylo těžce i lehce zraněných (89, resp. 1699), naopak o čtyři klesl počet zemřelých, a to na 27. Nejtragičtějším měsícem roku 2023 byl prosinec se šesti smrtelnými nehodami, při nichž bylo usmrceno celkem osm lidí. Hned dvě nehody si totiž vyžádaly po dvou životech. Jedna se stala na Horažďovicku, kde se náraz do stromu stal osudným 20letému řidiči i jeho stejně starému spolujezdci, a druhá mezi Stodem a Holýšovem, kde při čelním střetu, zaviněném 73letým mužem, zahynuli oba řidiči. Mladšímu z nich bylo pouhých 25 let. Přežila jen jeho 21letá spolujezdkyně.

Ta přišla nejen o přítele, ale bude mít i doživotní následky. Její matka, která na dívku zorganizovala před týdnem sbírku, uvedla, že Lauru museli po nehodě resuscitovat. Slovenku, která žije v Čechách, přivezli do nemocnice v bezvědomí a hned ji operovali. „V umělém spánku byla 12 dní, mezitím absolvovala sedmihodinovou operaci. Měla zasaženu levou část hlavy, oslepla na levé oko a má ochrnutou levou část těla,“ popsala matka zraněné dívky. Sbírku najdete na platformě Donio.sk pod názvem Pomozme Lauře, které autonehoda v sekundě změnila život.

Přes tři sta opilců

Počet dopravních nehod, při kterých byl řidič - viník pod vlivem alkoholu, meziročně klesl. I tak jich je ale hodně, celkem jich bylo 319. Alarmující je, že většina z bourajících opilců za volantem měla přes jedno promile, někteří dokonce výrazně. Havarujících řidičů pod vlivem drog policisté vloni evidovali 32.

„Nejčastější příčiny dopravních nehod jsou z dlouhodobého hlediska stejné. V roce 2023 to byl opět především nesprávný způsob jízdy, dále nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění. Celková hmotná škoda přesáhla 382 miliónů korun,“ zbilancoval Kouba a dodal, že statistika ještě prozradila, že vloni se v kraji nejvíce bouralo v pátek, nejméně v neděli. Nejvíce karambolů se na silnicích stalo mezi 15. a 16. hodinou.

Za havárii kamionu a ucpanou dálnici D5 může alkohol. Řidič před jízdou pil

Co se týče chodců, na které se krajské ředitelství zaměřuje od roku 2021, kdy jich na silnicích kraje zemřel plný tucet, tak se vloni stalo 166 nehod, jichž byli chodci účastníky. Tragicky skončily dvě, jedna v Plzni a jedna na Domažlicku.

Na železničních přejezdech došlo vloni v kraji ke 24 dopravním nehodám.