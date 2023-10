Nehoda tří osobních vozů, k níž došlo u Sulkova nedaleko Plzně, omezila v úterý před polednem provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov.

Nehoda tří aut na dálnici D5 u Sulkova nedaleko Plzně, 3. 10. 2023. | Foto: HZS PK

„Na místě jsou policisté dálničního oddělení Ostrov u Stříbra. Dálnice je průjezdná pravým jízdním pruhem. Apelujeme na řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ve vozidlech cestovalo celkem pět osob, dvě z místa nehody odvezli záchranáři do nemocnice. „Transportovali jsme ženu ve věku přibližně 50 let a muže cca 70 let s lehčími zraněními na akutní příjem FN Lochotín,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.