„V neděli v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o utonutí muže v Kamenném rybníku v Plzni. Dle prvotních informaci měl osmnáctiletý muž při plavání zmizet pod hladinou,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dodala, že na místo vyjeli policejní potápěč, hasiči a plzeňští policisté. Asi po dvou hodinách se podařilo tělo muže pod hladinou objevit. Vzhledem k době, kterou strávil pod vodou, již nezasahovala zdravotnická záchranná služba, ale byl přivolán koroner. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Veškerými okolnostmi události se zabývají plzeňští kriminalisté,“ uzavřela Brožová.

Koncem června se v Košuteckém jezírku v Plzni utopil muž, narozený v roce 1988. Policie při té příležitosti upozornila, aby lidé při koupání dodržovali zásady bezpečnosti. „Děti by se neměly chodit koupat bez vědomí a souhlasu svých rodičů a pouze samy. Nebezpečná je také neznalost vodní plochy, která se může stát osudnou i pro dospělého zdatného plavce, natož pro začátečníka. Před vstupem do vody by měl každý zvážit své plavecké schopnosti a každý neplavec by měl mít vždy odpovídající plavecké pomůcky,“ vyjmenoval některé zásady policejní mluvčí Ondřej Hodan.