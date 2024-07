„Hasiči museli jít několik desítek metrů pěšky, aby se dostali na konkrétní místo události. Osoba spadla cca 50 metrů ze srázu a byla zraněna," řekl za krajské hasiče Michal Holeček.

Na záchranáře nečekalo nic jednoduchého. „Na místě komplikoval zásah nepřístupný terén, posádka se ke zraněné ženě nemohla dostat. Na místo proto mířila i Letecká záchranná služba s lezcem. K ženě ročník 1952 bylo nutné se slanit z vrtulníku a vytáhnout na palubu. Se středně těžkými poraněními byla transportována letecky na urgentní příjem FN Lochotín," sdělil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Uherek.

Záchranáři vložili zraněnou osobu na zemi do celotělové vakuové matrace. Za pomoci navijáku pak byla vytažena i s leteckým záchranářem do vrtulníku následně ji vrtulník transportoval letecky do nemocnice.