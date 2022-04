"Zdravotnická záchranná služba transportovala muže ročník 1975 do Stodské nemocnice se středně těžkým zraněním," dodala za záchranáře Andrea Divišová.

Po dálnici D5 ve směru na Rozvadov jel řidič nákladní soupravy, který narazil do nákladního vozidla s dopravním značením stojícím v odstavném pruhu. "Při tom se ze stojícího nákladního auta uvolnil kontejner, který narazil do pravě projíždějící nákladní soupravy. Nasledně do kontejneru, který padl na na vozovku, narazil řidič dodávky,"popsala průbeh nehody policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Při nehodě došlo ke zranění řidiče nákladního auta s dopravním značením. Požití alkoholu u řidičů vyloučeno provedenými dechovymi zkouškami. Dalniční policisté se nehodou i nadále zabývají, okolnosti a příčinu zjišťuji.

