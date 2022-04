Řidička (1946) vozidla Škoda Favorit jela od Holýšova na Stod. Měla technickou závadu na vozidle, a proto je odstavila. Spolu s ní cestoval ve vozidle muž (1944) a žena (1946). Všichni opustili vozidlo a dali výstražný trojúhelník. Odstavené vozidlo přehlédl řidič dodávky Citroen Jumper (1978) a narazil do něj.

"Vozidlo Favorit bylo odraženo na svodidla a poté do stojících žen. Spolujezdkyně utrpěla zranění, kterým podlehla," doplnila Dagmar Brožová, mluvčí Policie ČR. "Na místě jsou domažličtí kriminalisté, kteří si případ převezmou."

Kolony se kvůli uzavření silnice tvořily až do Stoda a do Staňkova. "Žádáme řidiče, kteří jeli okolo v době střetu a mohli by poskytnout informace k dopravní nehodě, případně kamerové záznamy z vozidla, pokud jsou k dispozici, aby se přihlásili na tísňové lince 158," prosí mluvčí.