S lehčími zraněními skončili čtyři lidé v plzeňských nemocnicích po čelní srážce dvou osobních vozů na silnici I/20 z Plzně do Českých Budějovic, k níž došlo v sobotu po poledni za kruhovým objezdem ve směru na Losinou.

Záchranná služba. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Řidič automobilu tovární značky Suzuki jel ve směru od Plzně, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím autem tovární značky Volkswagen, v němž byly ještě dvě ženy. Při střetu došlo k zranění obou řidičů i obou spolujezdkyň,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Šedesátiletého řidiče suzuki odvezli záchranáři do nemocnice na Borech, posádku druhého vozu, jedenapadesátiletého řidiče a ženy ve věku 27 a 51 let, do nemocnice na Lochotíně. „Všichni utrpěli lehčí zranění,“ doplnila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 450 tisíc korun.

Nehoda v Losiné u kruhového objezdu ve směru na Plzeň uzavřela jízdní pruh