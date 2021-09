"Vozidlo narazilo do stromu. Při našem příjezdu byla jedna osoba venku z vozu," informoval mluvčí hasičů Petr Poncar. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. "Zajistili jsme místo události a provedli protipožární opatření," dodal Poncar.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.