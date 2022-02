Neobvyklé okolnosti má sobotní ranní nehoda v Plzni-Radčicích. "Řidič zde krátce před pátou hodinou ráno nezvládl řízení vozu Fiat Punto a narazil do domu. Z místa nehody pak odešel, aniž by ji nahlásil," uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová. Za nárazem do domu stojí zřejmě vysoká rychlost.