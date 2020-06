Průjezd zatáčkou nezvládl mladý muž. Se zraněním skončil v nemocnici.

Nehoda u Starého Plzence. | Foto: HZS PK

Devatenáctiletý řidič boural v pátek ráno za hřbitovem u Starého Plzence. "Řidič, ročník 2001, jel ve směru od obce Starý Plzenec a v pravotočivé zatáčce vjel pravými koly na krajnici, kde se s vozidlem dostal do smyku, vyjel mimo vozovku do travnatého příkopu a následně havaroval do stromu," popsala mluvčí policie Veronika Hokrová. Mladík utrpěl zranění, záchranná služba jej převezla na pozorování do nemocnice.