Podle všeho nepřiměřená rychlost stojí za páteční odpolední nehodou mezi Nezvěsticemi a Vlkovem. "Řidič, ročník 1958, Fordu Mondeo při průjezdu levotočivé zatáčky dostal smyk a přejel do protisměru. Tam se střetl s projíždějící Toyotou Corolla, kterou řídil muž ročník 1966. Toyotu náraz odmrštil a narazila tak do za ní jedoucím Audi A4, které řídil muž ročník 1998," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

Při nehodě se zranili tři lidé, dva z nich pak záchranná služba převezla do nemocnice. "Jednalo se o ženu a muže, oba jsme při vědomí se středně těžkým zraněním převezli do fakutlní nemocnice an Lochotíně," doplnila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Policie vyloučila alkohol u všech tří řidičů. "Dechové zkoušky byly negativní," dodala Jelínková.