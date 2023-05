Velmi vážná nehoda se v sobotu před půl pátou odpoledne stala ve Štěpánovicích u Klatov. Po čelním střetu dvou aut skončilo v rukou záchranářů šest zraněných, z toho dvě malé holčičky. Jednu, dvouletou, odvážela sanitka, druhou, čtyřletou, dokonce vrtulník, je ve vážném stavu.

Čelní střet dvou osobních aut ve Štěpánovicích u Klatov. | Video: Deník/Milan Kilián

„Jel jsem směrem na Klatovy, když paní jedoucí přede mnou ve škodovce náhle přejela do protisměru a střetla se s volvem jedoucím na Plzeň. Já jsem naštěstí stačil zabrzdit,“ řekl přímý účastník nehody. „Byla to hrozná rána. Hned jsme volali záchranku,“ dodala jedna z místních obyvatelek.

Při nehodě, která zcela zablokovala hlavní tah z Klatov na Plzeň, měli plné ruce práce zástupci všech složek integrovaného záchranného systému. „Z jednoho vozidla jsme vyprošťovali jednu osobu. Samozřejmě jsme poskytovali péči zraněným dětem. Jedno z nich jsme transportovali do vrtulníku spolu s dospělou ženou,“ řekl Deníku na místě hasičský velitel zásahu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Záchranáři si převzali do péče celkem šest osob. Letecká záchranná služba transportovala dítě ve vážném stavu s matkou se středně těžkým zraněním na akutní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Druhé dítě s lehčími zraněními v doprovodu matky, která nebyla účastníkem nehody, bylo také směrováno na akutní příjem FN Lochotín,“ popsala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že žena, ročník 1994, byla do stejného zařízení převezena se středně těžkými zraněními pozemní cestou. Muž, ročník 1974, a žena, ročník 1982, byli s lehčími zraněními transportováni do Klatovské nemocnice.