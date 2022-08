Silnice byla uzavřena do tří hodin odpoledne. Policisté odkláněli dopravu přes Štěnovický Borek nebo Radyni směr Plzeň. Opačný směr vedla objízdná trasa na Klatovy.

Ke střetu vozidel došlo směrem od Plzně asi jeden kilometr před Losinou. „Řidič nákladního automobilu nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil do před ním stojícího nákladního auta, které následně narazilo do před ním stojícího osobního vozu, které následně narazilo do před ním stojícího náklaďáku,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že žádný z účastníků neřídil pod vlivem alkoholu. Zraněná žena narozená v roce 1945 cestovala jako spolucestující v osobním vozidle.

Bourala také motorka s traktorem

Hromadný střet na hlavním tahu však nebyl jedinou pondělní nehodou u Losiné. Na silnici 18025 v Losiné se střetla krátce po jedné hodině odpoledne ještě motorka s traktorem. "Z místa jsme transportovali muže ročník 1978 a ženu ročník 1977 s lehkými zraněními na urgentní příjem FN Plzeň," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.