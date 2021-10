"Dálnice je po dobu vyproštění havarovaného kamionu ve směru na Rozvadov zcela uzavřena. Sjezd na objízdnou trasu je na exitu 119 a nájezd zpět na dálnici na exitu 128," uvedla mluvčí policie Eva Červenková. "Předpokládaný čas uzavření dálnice je do 15 až 15:30 hodin," dodala.

Od pondělního dopoledne komplikuje provoz na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dopravní nehoda nákladního vozu. "Řidič ročník 1976 jel s nákladní soupravou směrem do Německa, když vyjel vpravo mimo komunikaci. Z dosavadního šetření vyplývá, že za nehodou zřejmě stojí mikrospánek," uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu měla negativní výsledek, řidič neutrpěl žádná zranění. Vzniklá škoda je vyčíslena na šest milionů korun. "Z nádrže unikala nafta, kterou jsme jímali do nádob," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Kamion se na 121. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov převrátil do příkopu.

