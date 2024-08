„Z dosavadního šetření je pravděpodobné, že vozidlo řidiče, ročník 1945, se v obci Dražeň při průjezdu zatáčky z dosud nezjištěných příčin dostalo do smyku, přejelo do protisměru, následně na travnatou plochu vlevo od vozovky, kde došlo ke střetu vozidla s kovovým oplocením a poté k jeho pádu do nádrže,“ popsala policejní mluvčí Hana Kroftová.

„Podle informací z místa měli osoby z vozidla vyprostit svědci události,“ doplnil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že hasiči tak z vody nemuseli nikoho zachraňovat. Museli ale povolat vyprošťovací automobil ze stanice Košutka, aby automobil z vody vytáhl. K úniku provozních kapalin z automobilu do nádrže podle mluvčího nedošlo.

Zdravotní stav posádky není v tuto chvíli znám. „S ohledem na zranění řidiče nebyla provedena dechová zkouška, byl nařízený odběr krve. Havárie zůstává v šetření dopravních policistů Plzeň-venkov,“ uzavřela Kroftová.