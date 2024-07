„Z dosavadních šetření dopravních policistů vyplývá, že řidička osobního automobilu jedoucí od Kokořova na Jarov nedala přednost řidiči osobního automobilu, který jel od Přeštic směrem na Nepomuk,“ uvedla mluvčí policistů Hana Kroftová. „Oba řidiče osobních vozidel stejně jako další spolucestující si do své péče převzali záchranáři,“ dodala s tím, že dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.

K nehodě byly vyslány tři výjezdové skupiny záchranářů, lékař a vzlétl také vrtulník LZS. „Na místě jsme si do péče převzali pět zraněných osob, kterým jsme na místě poskytli akutní péči,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Uherek. Dle jeho vyjádření byl na urgentní příjem Fakultní nemocnice na Lochotíně letecky převezen se středně těžkým zraněním muž. A do nemocnic byli rozvezeni i další čtyři zranění. „Dále se jednalo o muže okolo 20 let se středně těžkým zraněním, který byl transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Lochotín pozemní cestou,“ sdělil dále Uherek. Tam také záchranáři také převezli asi pětadvacetiletou řidičku se středně těžkým zraněním. „Také jsme ošetřili ženu asi 60 let a muže zhruba stejného věku, oba byli s lehkým zraněním transportováni na chirurgii do VN Bory,“ doplnil Lukáš Uherek informace o zásahu záchranářů. Všechny zraněné osoby byly při transportovány při vědomí.

Doprava byla po dobu vyšetřování a odstraňování nehody řízena kyvadlově.