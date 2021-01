"Záchranáři z místa nehody transportovali dvě děti mladší 15 let s lehčím zraněním do Stodské nemocnice. Ostatní účastníci nehody jsou bez zranění," uvedla Mária Svobodová ze zdravotnické záchranné služby.

"Řidič ročník 1978 jedoucí od Chotěšova na Stod při projíždění pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze pozemní komunikace. Na mokré vozovce se vozidlo dostalo do smyku, přejelo do protisměru, kde narazilo do levého boku jiného vozidla. Od toho se odrazilo a pravým bokem narazilo do dalšího osobního auta značky Volkswagen," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Škoda činí 460 tisíc korun.