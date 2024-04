Dvě vážné dopravní nehody zkomplikovaly na Velikonoční neděli provoz na Plzeňsku. K jedné došlo na hlavním tahu z Plzně na Nepomucko u Losiné, ke druhé mezi Spáleným Poříčím a Nezvěsticemi u obce Vlkov.

Po čelním střetu dvou osobních vozů u Losiné převáželi záchranáři do nemocnice čtyři zraněné. „Řidič vozidla Škoda Rapid, ročník 1949, podle dosud zjištěných informací přejel z důvodu náhlé zdravotní indispozice do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem značky Peugeot. To se dále odrazilo a narazilo do oplocení jednoho z pozemků. Dechová zkouška u řidičky vozidla Peugeot byla negativní, u řidiče Škody Rapid byl nařízen odběr krve ke zjištění, zda nebyl během jízdy ovlivněn alkoholem,“ popsala nehodu policejní mluvčí Iva Vršecká.

Řidička peugeotu byla s lehčím zraněním převezena akutní příjem FN Lochotín. Společně s ní bylo převezeno také dítě ve věku přibližně pět let, které utrpělo také lehčí zranění. „Ve Škodě Rapid utrpěla lehčí zranění spolujezdkyně a řidič pak středně těžké zranění, ale jeho celkový zdravotní stav vyžadoval transport na emergency FN Lochotín,“ informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Ještě více práce pak měli záchranáři kolem čtvrté hodiny odpoledne u druhé nehody u Vlkova, kterou řešili v režimu hromadného postižení osob. Po střetu dvou osobních automobilů bylo šest zraněných, záchranáři tam museli oživovat malé dítě. „Čtyři muži středního věku utrpěli středně těžké zranění, tři při vědomí byli transportováni na akutní příjem FN Lochotín, jeden do FN Bory. Žena ve středním věku byla s lehčím zraněním převezena do FN Lochotín. U dítěte cca 5 let se záchranářům povedlo po kardio-pulmonálni resuscitaci obnovit životní funkce, v kritickém stavu bylo transportováno na emergency FN Lochotín,“ uvedla Svobodová.